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С 75-летием санатория «Голубые озёра» поздравил сотрудников и ветеранов здравницы Игорь Иванов

Сотрудников и ветеранов профсоюзного санатория «Голубые озёра» с юбилеем здравницы поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

С 75-летием санатория «Голубые озёра» поздравил сотрудников и ветеранов здравницы Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Уважаемые работники и ветераны профсоюзного санатория «Голубые озёра»! Искренне, от имени всего профсоюзного движения Псковской области поздравляю вас с юбилеем, 75-летием нашей всеми любимой здравницы! Путь становления санатория был тернист и сложен, но каждый раз он выстаивал и возрождался. Сегодня, благодаря общим усилиям и вашему вкладу, санаторий успешно работает и развивается», – отметил лидер профдвижения.

Игорь Иванов также пожелал всем причастным к работе санатория «Голубые озёра» добра, мирного неба, здоровья и благополучия.

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