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Происшествия

История о вымогательстве денег у восьмилетней псковички не подтвердилась

Псковское агентство информации собрало хронологию событий в связи с ситуацией, связанной с восьмилетней девочкой, у которой якобы вымогали деньги подростки.

История о вымогательстве денег у восьмилетней псковички не подтвердилась. Фото: ПАИ

Сообщения о произошедшем появились в СМИ 8 февраля. Отмечалось, что инцидент якобы случился в деревне Неёлово-1 Псковского района 7-го числа. В этот же день отец ребёнка написал заявление в правоохранительные органы. По его словам, девочка шла в магазин, на улице её увидели подростки. Затем они начали преследовать ребёнка, а потом завели в подъезд. Молодые люди требовали деньги у девочки и не отпускали её более часа.

В это время её искали родственники. Сообщалось, что помогла ребёнку пенсионерка, которая прогнала молодых людей.

После этого полиция начала проверку по этому поводу.

Сегодня, 9 февраля, в региональном УМВД сообщили, что информация об инциденте не подтвердилась, пишет «АиФ-Псков».

Сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа осмотрели камеры видеонаблюдения и провели опрос возможных свидетелей, а также совершили обход территорий.

Оказалось, что безопасности девочки ничего не угрожало. Она просто задержалась по дороге из магазина на детской площадке с другом, пояснили в ведомстве.

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