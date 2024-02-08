Подростки вымогали деньги у восьмилетней девочки в Псковском районе

22:33, 08 февраля 2024, ПАИ

Подростки вымогали деньги у восьмилетней девочки в Псковской области, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошёл в деревне Неёлово-1 в Псковском районе 7 февраля. Тем же вечером отец пострадавшей девочки обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что его дочь пошла в магазин, где её заметили двое подростков. Весь путь до дома они преследовали девочку, пока в какой-то момент не завели в подъезд. Там подростки, требуя деньги, удерживали ребёнка более часа.

В это время пропавшую школьницу искали бабушка и брат.

Освободиться девочке удалось благодаря пенсионерке, жившей в том самом подъезде. Именно она смогла прогнать подростков.

В региональном управлении МВД отметили, что по данному факту началась проверка, на место выехала следственно-оперативная группа.

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