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Общество

В Башкортостане рекламируют отдых для женщин под названием «Тур для дур»

На сайте туристического бренда Башкортостана рекламируют туры для женщин под названием «Тур для дур», что вызвало критику в соцсетях и СМИ. После этого его переименовали в «Тур для матур», сообщают СМИ.

Проектом занимается Центр развития туризма Башкортостана. В 2020 году эта организация была повторно создана по распоряжению главы Башкортостана Радия Хабирова. Своей целью центр называет содействие развитию и расширение туристического потенциала республики, а также продвижение на внутреннем и мировом туристских рынках.

Заместитель директора Центра развития туризма Елена Абдульминева прокомментировала ситуацию так: «Наш руководитель воспринял это чудесным образом. И он сказал, что это выстрелит. Так и вышло. Хороший тур. Там продумано все до мелочей. Там даже девочек угощают из розовых термосов и кружек горячим чаем и глинтвейном безалкогольным. Триггерит только тех, у кого, может, самооценка понижена. Может, они считают, что дура — это плохо. Всем надо побыть немножко дурами в выходной. Я сама там была. А критика — это же реклама бесплатная. У нас отбоя нет от клиентов, не успеваем отвечать. Заняты практически все выходные. И на 8 Марта мы уже отказываем».

В то же время в меню сайта в разделе «Зимние туры» по-прежнему значится «Тур для дур», а на странице тура остается видео, в котором используется старое название.

В Башкирии также рекламирует «Тур для настоящих пацанов». Он отличается от тура для женщин отсутствием массажа и астролога.

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