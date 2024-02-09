Мошенники стали обманывать псковичей, используя номера Следственного управления СК

17:02, 09 февраля 2024, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области обращает внимание жителей региона на участившиеся случаи телефонных мошенничеств с использованием сервисов поддельных номеров ведомства.

Как сообщили ПАИ в ведомстве, злоумышленники звонят гражданам с поддельных номеров телефонов правоохранительных органов и убеждают в необходимости перевода денежных средств под различными предлогами на указанные ими счета.

При этом на телефонном аппарате отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента. Для этих целей используются специальные программные средства, в которых имеется поле для указания желаемого номера для отображения у конечного абонента – таким образом можно ввести абсолютно любой номер телефона.

«Сотрудники СК России не проводят операции с банковскими счетами. Если вам звонят и, представившись руководителем следственного органа или следователем, сообщают, что необходимо ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, произвести перевод ваших денежных средств и т. д., необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы», - предупредили псковичей.

Региональное следственное управление призывает граждан соблюдать простые правила финансовой безопасности. Первое - не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе - не сообщать никому реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

«В случае если вам звонят и представляются сотрудником правоохранительного органа, проверяйте озвученную информацию по телефонам горячих линий соответствующего госоргана. Если мошенники представляются следователями СК России, можно воспользоваться телефонами, размещенными на официальных сайтах региональных следственных управлений, а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов)», - рекомендовали в ведомстве.