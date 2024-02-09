Более десяти тысяч псковичей контролируют работу управляющих компаний через «Госуслуги»

17:33, 09 февраля 2024, ПАИ

Более десяти тысяч псковичей решают вопросы в сфере ЖКХ через приложение «Госуслуги. Дом», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В частности, в приложении доступны функции контроля деятельности управляющей компании и получения ежегодных отчётов по расходам. Пользователи «Госуслуги. Дом» получают напоминания о необходимости передачи показаний счётчиков. Приложение архивирует показания, посмотреть их можно в любое время.

Отправить заявку в управляющую организацию в мобильном приложении можно в любое время. Ответ можно оценить, а если проблема не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации, пользователь может отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки.

Для пользования приложением «Госуслуги. Дом» необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».