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Общество

Где должны располагаться контейнеры для сбора ТКО: места, реестры и расстояние от жилых домов

Где должны располагаться контейнеры для сбора ТКО, разъяснили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Где должны располагаться контейнеры для сбора ТКО: места, реестры и расстояние от жилых домов. Фото: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Места установки контейнеров ТКО

В сообществе подчеркнули, что в адрес филиала ООО «Экопром» регулярно поступают вопросы относительно места установки контейнеров ТКО: некоторые жалуются, что контейнеры установлены от дома далеко, а другие наоборот, что близко.

Создание и содержание мест накопления ТКО, определение схемы размещения мест накопления ТКО, ведение реестра мест накопления отнесены к полномочиям органов местного самоуправления всех видов муниципальных образований.

Требования к местам накопления отходов установлены законодательством РФ, санитарными правилами и нормами, а также правилами благоустройства муниципальных образований.

Реестры мест накопления ТКО

Филиал ООО «Экопром» оказывает услугу по вывозу ТКО с контейнерных площадок, занесённых в реестр. Так, реестры мест накопления ТКО, создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их объём), о собственниках (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица), а также источниках образования отходов, которые складируются на каждой площадке.

Отмечается, что реестры должны быть размещены в открытом доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а при их отсутствии – на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ.

Расстояние от контейнеров до жилого дома

Законом строго регламентирована дистанция расположения контейнера от жилого дома: минимальное расстояние должно составлять 20 метров, максимальное – 100 метров.

Немаловажным фактором при размещении контейнера является наличие подъездных путей и мест для разворота спецтехники. В соответствии с приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2018 года подъездные пути к местам накопления ТКО должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.

При этом, если соблюсти данные требования в районах старой застройки или в частном секторе не всегда получается, то проводится общее собрание собственников жилья и принимается решение об определении места складирования отходов, которое в письменной форме (заявке) направляется для согласования в органы местного самоуправления.

«Если ваша контейнерная площадка находится слишком далеко или слишком близко от дома, для решения данного вопроса вам необходимо обратиться в администрацию аашего населенного пункта», – порекомендовали псковичам в сообществе «Мехуборка Псков».

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