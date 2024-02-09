Псковичи могут подать заявку на фестиваль «Табуретка»

17:39, 09 февраля 2024, ПАИ

Всероссийский детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» состоится среди детских и юношеских театральных коллективов любого направления: музыкальные, драматические, кукольные и другие. В нём могут принять участие жители Псковской области до 18 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Там рассказали, что Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» – это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссёрам и актёрам.

Мероприятие проводят для реализации детского театрального творчества и создания условий для качественного культурного диалога между детьми и известными представителями творческой интеллигенции России.

Подать заявку можно с 1 марта по 1 июля. После этого с 1 мая по 1 августа состоится отборочный тур. Финал будет проходить осенью в Санкт-Петербурге. Те, кто прошёл в финал, будут иметь возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на различных театральных площадках города.

С регламентом фестиваля можно ознакомиться здесь: taburetkafest.ru/content/652/taburetka-reglament.

С формой заявки на участие здесь: taburetkafest.ru/zayavka-festival.