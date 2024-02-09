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Культура

Танцы для влюблённых пройдут в Пскове

Танцы для влюбленных со школой танцев Casa Loca состоятся в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 14 февраля, рассказала ПАИ организатор Ольга Банникова.

Фото предоставлено организаторами проекта

На мероприятие могут прийти как умеющие танцоры, так и те, кто только учится. Помимо танцевальных выступлений, мастер-классов гостей ждёт ярмарка сувениров для влюбленных, возможность сделать валентинку своими руками и фильмы о любви и танцах.

Программа:

Отделение «Кизомба»:

19:00 – номер Kizsolo (Casa loca ladies);

19:05 – мастер-класс по кизомбе «Пластика бедер на каждый день» (сольный);

19:35 – номер Kizomba в паре, ведут преподаватели школы танцев Casa Loca Ольга Шварцапель и Муроджон Хомидов.

Отделение «Бачата»:

19:40 – номер Bachata Ladies, школа танцев Casa Loca;

19:45 – мастер-класс по бачате для пар (лучше приходить в паре);

20:15 – номер Bachata в паре, ведут преподаватели школы танцев Casa Locа Маргарита Горовая и Иван Павлов.

Отделение «Сальса – меренге»:

20:20 – номер Salsa solo ladies, школа танцев Casa Loca;

20:25 – номер Salsa в паре, ведут преподаватели школы танцев Casa Loca Ольга Илларионова и Антон Боченков;

20:30 – мастер-класс по меренге.

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