Открытие Года семьи состоялось в Невеле

19:56, 09 февраля 2024, ПАИ

Открытие Года семьи состоялось в районном Доме культуры в Невеле сегодня, 9 февраля. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

В фойе Дома культуры для гостей праздника развернулась выставка семейного творчества. Были представлены предметы декоративно-прикладного творчества, сделанные семьями. Участники выставки продемонстрировали свои умения в лепке, шитье, резьбе по дереву, работе с природным материалом.

В зале собрались семьи со всего района, сообщает газета. Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров тепло поздравил собравшихся и дал старт Году семьи.

«Семья является основой любого государства, гарантом духовного благополучия граждан, основной средой воспитания детей, опорой для представителей старшего поколения. В нашем районе много крепких и дружных семей, которые бережно хранят свои традиции и передают их из поколения в поколение», – сказал Олег Майоров.

В концерте, посвящённом открытию Года семьи, участвовали артисты, составлявшие семейные пары: муж и жена, дочь и мать.