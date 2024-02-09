Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Открытие Года семьи состоялось в Невеле

Открытие Года семьи состоялось в районном Доме культуры в Невеле сегодня, 9 февраля. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

​Открытие Года семьи состоялось в Невеле. Фото здесь и далее: ПАИ

В фойе Дома культуры для гостей праздника развернулась выставка семейного творчества. Были представлены предметы декоративно-прикладного творчества, сделанные семьями. Участники выставки продемонстрировали свои умения в лепке, шитье, резьбе по дереву, работе с природным материалом.

В зале собрались семьи со всего района, сообщает газета. Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров тепло поздравил собравшихся и дал старт Году семьи.

«Семья является основой любого государства, гарантом духовного благополучия граждан, основной средой воспитания детей, опорой для представителей старшего поколения. В нашем районе много крепких и дружных семей, которые бережно хранят свои традиции и передают их из поколения в поколение», – сказал Олег Майоров.

В концерте, посвящённом открытию Года семьи, участвовали артисты, составлявшие семейные пары: муж и жена, дочь и мать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

В Печорском районном центре культуры открыли Год семьи
09 февраля 2024

Группа «Звери» выступает в Ледовом дворце Пскова
09 февраля 2024

Открытие Года семьи состоялось в Невеле
09 февраля 2024

Совещание по разработке проекта «Псковский гектар» прошло в правительстве Псковской области
09 февраля 2024

6 млн рублей направят в Псковской области на авиационную охрану лесов от пожаров
09 февраля 2024

Лаборатория «Псковавтодора» пополнилась новым оборудованием
09 февраля 2024

О преимуществах ДЭГ рассказали члены Псковского молодёжного парламента
09 февраля 2024

Псковская программа кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...