Представителей туриндустрии региона собрал семинар «Туризм – драйвер развития Псковской области»

20:53, 09 февраля 2024, ПАИ

Обучающий семинар «Туризм – драйвер развития Псковской области» собрал представителей туриндустрии региона. Об этом ПАИ сообщили в центре «Мой бизнес».

На семинаре обсудили качество оказания услуг в сфере гостеприимства, создание конкурентного турпродукта и сильного бренда туристического объекта, использование земельных участков для реализации проектов в сфере туризма, в том числе для создания модульных некапитальных средств размещения, меры господдержки туристической сферы от центра «Мой бизнес», грантовые возможности для туризма.

После практической части состоялось торжественное награждение представителей туриндустрии, вошедших в Hotel Top10 и Resto Top10.

Организаторами мероприятия выступили комитет по туризму Псковской области совместно с центром «Мой бизнес» Псковской области. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.