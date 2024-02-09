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В Пскове подведены итоги муниципальных этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года – 2024» и «Воспитатель года – 2024» торжественно завершили в Пскове. Мероприятие состоялось на площадке Дома офицеров сегодня, 9 февраля. Как прошёл конкурс в Пскове, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В Пскове подведены итоги муниципальных этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Гимном учителей завершился сегодня муниципальный этап конкурсов «Учитель года – 2024» и «Воспитатель года – 2024». Их победителями стали учитель английского языка школы № 12 Дарья Цветкова и музыкальный работник детского сада № 26 Марина Гаврилова.

«Поздравил педагогов с заслуженной победой и пожелал не останавливаться на достигнутом. Ведь конкурс – это не только состязание, но и возможность совершенствоваться и двигаться вперёд. Все участники конкурсов – яркие и талантливые наставники. Их уровень настолько высок, что в ходе испытаний в жюри разгорались жаркие дискуссии, а разрыв между претендентами на победу порой составлял сотые доли балла. Это лишь подтверждает, что в Пскове прекрасные учителя и воспитатели. Нашим детям повезло с такими педагогами», – отметил Борис Елкин.

Глава города поблагодарил участников и пожелал им успехов на следующих этапах конкурса, отметив, что принял решение об увеличении призового фонда конкурса.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

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