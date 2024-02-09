Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Псковском районе
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил наезд на 35-летнего пешехода в деревне Залединье Псковского района. ДТП произошло сегодня, 9 февраля. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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