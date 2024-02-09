Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Псковском районе

22:15, 09 февраля 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил наезд на 35-летнего пешехода в деревне Залединье Псковского района. ДТП произошло сегодня, 9 февраля. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.