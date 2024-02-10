Псковский духовой оркестр «Геликон» отметит своё 20-летие

09:41, 10 февраля 2024, ПАИ

Концерт, посвящённый 20-летию духового оркестра «Геликон» воспитанников и выпускников Псковского детского дома, пройдёт в Пскове, сообщила ПАИ Анна Роор.

«20 лет – это целая огромная жизнь. Жизнь маленького духового оркестра, которая изменила судьбы нескольких поколений детей, подарила надежду, любовь, дружбу, профессию и путёвку в самую лучшую жизнь, наполненную музыкой!» – подчеркнула она.

В программе концерта прозвучат произведения, которые исполнялись оркестром за 20 лет его существования, а также премьеры сезона.

Концерт состоится 10 марта в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.