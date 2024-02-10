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Общество

Михаил Ведерников поздравил дипломатических работников региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников представительства МИД России в Пскове с Днём дипломатического работника. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил дипломатических работников региона с профессиональным праздником. Фото: ПАИ

«Вы способствуете развитию взаимовыгодных связей Псковской области с зарубежными партнёрами, укреплению позиций псковских компаний на зарубежных рынках, и тем самым вносите вклад в поступательное развитие региона, повышение уровня и качества жизни людей», – подчеркнул он.

Глава региона также добавил, что постоянное совершенствование работы, особое дипломатическое искусство и новые подходы позволяют работникам МИД РФ решать задачи по налаживанию международного диалога, укреплению сотрудничества Псковской области с другими странами.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности на благо Псковской области и России!» – заключил Михаил Ведерников.

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