Санаторию «Голубые озёра» исполнилось 75 лет

12:39, 10 февраля 2024, ПАИ

Санаторию «Голубые озёра» в Невельском районе исполнилось 75 лет. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Сейчас санаторий имеет коечный фонд на 450 мест. Там проводят лечение заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, нервной системы и кровообращения, эндокринной системы, а также проходят реабилитацию больные после травм и профессиональных заболеваний.

Отметим, что оздоровительно-курортный центр в 2023 году принял более пяти тысяч отдыхающих.