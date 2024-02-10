«Лыжня России» проходит в Псковской области
Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2024» стартовали в районах Псковской области.
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
-
Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
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Фото: Районные газеты «Струги», «Островские вести»
Основная лыжная гонка проходит на базе СОЦ «Юность» в Островском районе.
Соревнования приурочены к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они проходят в регионе уже в 42-й раз.
Участники пройдут три дистанции – 2024 метра для детей и благотворительного забега, пять километров для юношей и десять километров для мужчин и женщин. Отметим, помимо призёров и победителей соревнований, в рамках особой номинации наградят семью с наибольшим количеством участников. Такая инициатива введена в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, а также Всероссийского проекта «Всей семьёй» (#Всейсемьей).
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