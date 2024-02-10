Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
Пять уникальных экспонатов выставки «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» назвал Псковский музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
Среди них оказались бородовой знак 1699 года и подстаканник с вензелем «А.С.Х.» и датой: «30.08.1897 г.», созданный к 25-летию Александра Хвоинского.
Также посетители выставки могут увидеть уникальную пробную полуполушку 1700 года, наградную булавку с вензелем великого князя Михаила Александровича и бриллиантами, а также пробную копейку 1719 года.
Кроме того, на выставке представлена часть крупнейшего клада, обнаруженного при раскопках рядом с музейным кварталом в Пскове в 2016 году.
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