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Культура

Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей

Пять уникальных экспонатов выставки «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» назвал Псковский музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

  • Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Уникальные экспонаты выставки «Клады великих потрясений» назвал псковский музей
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди них оказались бородовой знак 1699 года и подстаканник с вензелем «А.С.Х.» и датой: «30.08.1897 г.», созданный к 25-летию Александра Хвоинского.

Также посетители выставки могут увидеть уникальную пробную полуполушку 1700 года, наградную булавку с вензелем великого князя Михаила Александровича и бриллиантами, а также пробную копейку 1719 года.

Кроме того, на выставке представлена часть крупнейшего клада, обнаруженного при раскопках рядом с музейным кварталом в Пскове в 2016 году.

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