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Спорт

Международный турнир по волейболу проходит в Себежском районе

Международный турнир по волейболу среди мужских команд России и Беларуси проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Международный турнир по волейболу проходит в Себежском районе. Фото: районная газета «Призыв»

В турнире принимают участие команды мужин от 45 лет и старше из Себежа, Опочки, Великих Лук, Пскова, а также из белорусских Миор.

Организаторы огласили приветственный адрес участникам соревнований от главы района Леонида Курсенкова.

Всего в рамках соревнований пройдёт десять игр. В заключительной игре встретятся прошлогодний чемпион, команда из Пскова, и серебряный призёр, команда из Миор Витебской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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