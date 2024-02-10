Международный турнир по волейболу проходит в Себежском районе

14:33, 10 февраля 2024, ПАИ

Международный турнир по волейболу среди мужских команд России и Беларуси проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В турнире принимают участие команды мужин от 45 лет и старше из Себежа, Опочки, Великих Лук, Пскова, а также из белорусских Миор.

Организаторы огласили приветственный адрес участникам соревнований от главы района Леонида Курсенкова.

Всего в рамках соревнований пройдёт десять игр. В заключительной игре встретятся прошлогодний чемпион, команда из Пскова, и серебряный призёр, команда из Миор Витебской области.

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