Псковские школьницы прошли в финал Всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж»

15:39, 10 февраля 2024, ПАИ

Псковские школьницы Анастасия Мохова и Виктория Петрова прошли в финал Всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж» от НИУ ВШЭ, сообщает Детский технопарк «Кванториум Псков».

Виктория представила проект «Картография погостов Псковской земли X-XI веков: история на карте». Эта работа позволяет систематизировать и визуализировать данные, а также более понять историю Псковской области и ее связь с распространением православной церкви и административных структур.

Анастасия прошла в финал конкурса с проектом «Локализация памятника архитектуры «Церковь Богоявления в Бродах» с помощью ГИС-технологий». Проект поможет актуализировать данные и обеспечить сохранность церкви при проведении земляных работ.

Проекты созданы при поддержке Археологического центра Псковской области.

Отметим, финал конкурса пройдет в Москве с 16 по 17 февраля.