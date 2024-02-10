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Псковские школьницы прошли в финал Всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж»

Псковские школьницы Анастасия Мохова и Виктория Петрова прошли в финал Всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж» от НИУ ВШЭ, сообщает Детский технопарк «Кванториум Псков».

Псковские школьницы прошли в финал Всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж». Фото здесь и далее: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Виктория представила проект «Картография погостов Псковской земли X-XI веков: история на карте». Эта работа позволяет систематизировать и визуализировать данные, а также более понять историю Псковской области и ее связь с распространением православной церкви и административных структур.

Анастасия прошла в финал конкурса с проектом «Локализация памятника архитектуры «Церковь Богоявления в Бродах» с помощью ГИС-технологий». Проект поможет актуализировать данные и обеспечить сохранность церкви при проведении земляных работ.

Проекты созданы при поддержке Археологического центра Псковской области.

Отметим, финал конкурса пройдет в Москве с 16 по 17 февраля.

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