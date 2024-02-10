Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две выставки открылись в Изборском музее ко Дню дипломатического работника

Две выставки открылось в Государственном музее-заповеднике «Изборск» ко Дню дипломатического работника России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Две выставки открылись в Изборском музее ко Дню дипломатического работника. Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея

Сегодня, 10 февраля, в музее открылись выставки «История российской дипломатической службы» и «Служить России словом и душой…».

В открытии выставок приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко, иерей Дмитрий Фёдоров, сотрудники и гости музея, изборяне.

С приветственным словом выступила директор музея-заповедника «Изборск», Наталия Петровна Дубровская отметила, что выставочный проект «Служить России словом и душой» подготовлен совместно с музеем-заповедником Ф.И. Тютчева «Овстуг». Выставка посвящена поэту и дипломату Федору Тютчеву.

Выставка «История российской дипломатической службы» предоставлена псковским представительством МИД России. На ней представлены копии документов и материалов архивов, освещающие историю внешнеполитического ведомства России и важные исторические события России.

В своём приветственном слове руководитель Представительства МИД России в Пскове Сергей Витальевич отметил, что российская дипломатическая служба является стойким форпостом, который в наибольшей степени испытывает всю турбулентность текущих международных отношений.

Выставки можно посетить до 21 апреля текущего года в усадьбе купца Белянина со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.

Кроме того, на боевом ходу Изборской крепости работает ещё одна выставка, посвящённая истории дипломатической службы – «Время и служение Александра Михайловича Горчакова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2024

Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
10 февраля 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Новосокольническом районе
10 февраля 2024

Две выставки открылись в Изборском музее ко Дню дипломатического работника
10 февраля 2024

Полевые учения отряда «Дружина» прошли в Великолукском районе
10 февраля 2024

Санаторию «Голубые озёра» исполнилось 75 лет
10 февраля 2024

Псковским семьям-долгожителям вручат федеральные и региональные медали
10 февраля 2024

Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
10 февраля 2024

Экотехнопарк в Псковской области запустят в декабре 2024 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...