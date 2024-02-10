Две выставки открылись в Изборском музее ко Дню дипломатического работника

15:59, 10 февраля 2024, ПАИ

Две выставки открылось в Государственном музее-заповеднике «Изборск» ко Дню дипломатического работника России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сегодня, 10 февраля, в музее открылись выставки «История российской дипломатической службы» и «Служить России словом и душой…».

В открытии выставок приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко, иерей Дмитрий Фёдоров, сотрудники и гости музея, изборяне.

С приветственным словом выступила директор музея-заповедника «Изборск», Наталия Петровна Дубровская отметила, что выставочный проект «Служить России словом и душой» подготовлен совместно с музеем-заповедником Ф.И. Тютчева «Овстуг». Выставка посвящена поэту и дипломату Федору Тютчеву.

Выставка «История российской дипломатической службы» предоставлена псковским представительством МИД России. На ней представлены копии документов и материалов архивов, освещающие историю внешнеполитического ведомства России и важные исторические события России.

В своём приветственном слове руководитель Представительства МИД России в Пскове Сергей Витальевич отметил, что российская дипломатическая служба является стойким форпостом, который в наибольшей степени испытывает всю турбулентность текущих международных отношений.

Выставки можно посетить до 21 апреля текущего года в усадьбе купца Белянина со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.

Кроме того, на боевом ходу Изборской крепости работает ещё одна выставка, посвящённая истории дипломатической службы – «Время и служение Александра Михайловича Горчакова».