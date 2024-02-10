Публикуем график отключений электроэнергии в Новосокольническом районе

16:40, 10 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Новосокольническом районе. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

В связи с неотложными профилактическими и капитальными работами на линии произойдут отключения электроэнергии с 12 по 16 февраля с 9:00 до 17:00 в деревнях Кузьмино, Песок. При этом свет будут включать на ночь.

13 февраля с 9:00 до 17:00 в Новосокольниках электроснабжение отключат на улицах Тракторная, в котельной №1, «РОСТ», жилых домах и СТО на улице Загородной.

14 февраля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Шахниха, проживающие на улицах Полевая, Железнодорожная.

15 февраля с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в деревнях Малахово, Дольшино и в СНТ Максимиха.

Кроме того, 16 февраля с 9:00 до 16:00 света не будет в деревне Тириново.