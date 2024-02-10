Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Публикуем график отключений электроэнергии в Новосокольническом районе

Электроэнергию временно отключат в Новосокольническом районе. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Публикуем график отключений электроэнергии в Новосокольническом районе. Фото: ПАИ

В связи с неотложными профилактическими и капитальными работами на линии произойдут отключения электроэнергии с 12 по 16 февраля с 9:00 до 17:00 в деревнях Кузьмино, Песок. При этом свет будут включать на ночь.

13 февраля с 9:00 до 17:00 в Новосокольниках электроснабжение отключат на улицах Тракторная, в котельной №1, «РОСТ», жилых домах и СТО на улице Загородной.

14 февраля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Шахниха, проживающие на улицах Полевая, Железнодорожная.

15 февраля с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в деревнях Малахово, Дольшино и в СНТ Максимиха.

Кроме того, 16 февраля с 9:00 до 16:00 света не будет в деревне Тириново.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2024

Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
10 февраля 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Новосокольническом районе
10 февраля 2024

Две выставки открылись в Изборском музее ко Дню дипломатического работника
10 февраля 2024

Полевые учения отряда «Дружина» прошли в Великолукском районе
10 февраля 2024

Санаторию «Голубые озёра» исполнилось 75 лет
10 февраля 2024

Псковским семьям-долгожителям вручат федеральные и региональные медали
10 февраля 2024

Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
10 февраля 2024

Экотехнопарк в Псковской области запустят в декабре 2024 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...