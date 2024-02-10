Соревнования по фигурному катанию проходят в Пскове
Региональные соревнования по фигурному катанию «Псковская зима» проходят в Ледовом дворце Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Соревнования также пройдут завтра, 11 февраля.
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