Соревнования по фигурному катанию проходят в Пскове

16:59, 10 февраля 2024, ПАИ

Региональные соревнования по фигурному катанию «Псковская зима» проходят в Ледовом дворце Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Соревнования также пройдут завтра, 11 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».