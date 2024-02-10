До -14 градусов прогнозируется в Псковской области 11 февраля

18:13, 10 февраля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 февраля. Местами прогнозируется небольшой снег. Об этом сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -2 до .-7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.