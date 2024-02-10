До -14 градусов прогнозируется в Псковской области 11 февраля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 февраля. Местами прогнозируется небольшой снег. Об этом сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -2 до .-7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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