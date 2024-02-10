Акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в псковской библиотеке

18:42, 10 февраля 2024, ПАИ

С 12 по 18 февраля Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова присоединится к восьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остаётся прекрасным подарком. В рамках акции «Дарите книги с любовью» на самых разных площадках по всей стране будет организован сбор книг для библиотек, детских домов, школ, благотворительных организаций.

«Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова поддерживает инициативу дарения книг и приглашает всех желающих принять участие в акции. Вы можете найти новых читателей для книг из своей домашней библиотеки. Библиотека с благодарностью примет издания, выпущенные после 2019 года», – отметили в библиотеке.

Книги принимаются с 12 по 18 февраля по адресу Профсоюзная, 2.