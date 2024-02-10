Молодёжь Пскова приглашают на показ киноальманаха «День открытых дверей»

19:37, 10 февраля 2024, ПАИ

На показ киноальманаха «День открытых дверей», созданного «Лабораторией научного кино 2.0», приглашают псковичей 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.

Киноальманах представляет собой короткометражные новеллы – семь разножанровых историй об учёных и глобальных экологических проблемах.

Возможно ли вернуть в пустыню растения и спасти человечество с помощью супермухи? Что делать с тоннами рисовой шелухи и зарослями борщевика и при чем тут батарейки? Зрителей ждёт захватывающее переплетение научных подходов и уникальных визуальных стилей.

Начало показа в 19:00 по адресу Максима Горького, 15 в Пскове. Общий хронометраж – 76 минут. Вход свободный. Регистрация на мероприятие по ссылке: vk.cc/cupX9z.



Отметим, «Лаборатория научного кино 2.0», мультиформатный проект режиссёра Юлии Киселёвой и продюсера Лилии Сабировой, реализуется совместно со «Сколтехом» и химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.