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Общество

В большинстве муниципалитетов Псковской области задача внедрения дизайн-кода выполнена

Доклад об исполнении поручения о приведении вывесок и рекламы в Псковской области в соответствие с дизайн-кодом выслушал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В большинстве муниципалитетов Псковской области работа по внедрению дизайн-кода выполнена. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«В большинстве муниципальных образований работа уже завершена. Спасибо всем, кто активно в неё включился», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в числе отстающих во внедрении дизайн-кода только три муниципалитета. Среди них – Гдовский район, в котором остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице. Дедовичский район привёл в порядок центральные улицы посёлка, осталось заняться зданиями на периферии. Работа должна быть завершена до 1 марта, подчеркнул губернатор.

На данный момент самый большой незавершённый объём работ в городе Великие Луки. На въезде в город остаётся много рекламных конструкций в ненадлежащем виде. Глава региона поручил предоставлять еженедельные отчёты о проделанной работе.

«Работа по соблюдению дизайн-кода будет продолжена. Муниципальным образованиям рекомендовано проводить системные рейды, чтобы демонтировать конструкции, которые будут появляться на улицах без соответствующих разрешений», – отметил губернатор.

Напомним, что дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь.

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