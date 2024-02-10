Итоги муниципального этапа гонки «Лыжня России – 2024» подвели в Печорском районе

22:12, 10 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги муниципального этапа 42-й Всероссийской открытой массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024», которая прошла в Мальской долине в Печорском районе сегодня, 10 февраля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Сегодня в Мальской долине собрались лыжники из Печор и Пскова. Участников соревнований приветствовал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Определены победители и призёры соревнований на дистанции один километр (2014 года рождения и младше), на дистанции два километра (2012–2013 годов рождения), на дистанции два километра (2010–2011 годов рождения), на дистанции четыре километра (девушки 2008–2009 годов рождения), на дистанции четыре километра (девушки 2006–2007 годов рождения), на дистанции четыре километра (женщины 2005 года рождения и старше), на дистанции восемь километров (юноши 2008–2009 годов рождения), на дистанции восемь километров (юноши 2006–2007 годов рождения), на дистанции восемь километров (мужчины 2005 года рождения и старше).

Список победителей доступен по ссылке. Все остальные участники соревнований получили сертификаты и сладкие призы. На лыжню выходили целыми семьями, отметили в газете.

«Участники соревнований благодарят Наталью Коханову и весь коллектив Печорской ДЮСШ, а также директора природно-ландшафтного парка «Мальская долина» Владимира Селивёрстова за отлично организованный спортивный праздник. XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка в нашем муниципалитете также организована при поддержке комитета по спорту Псковской области, Федерации лыжных гонок Псковской области и администрации Печорского муниципального округа. Поздравляем всех участников соревнований! Желаем дальнейших спортивных успехов!» – написали в газете.