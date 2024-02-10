Стали известны победители соревнований «Лыжня России» в Островском районе

21:55, 10 февраля 2024, ПАИ

В Островском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» сегодня, 10 февраля, состоялась традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Как прошли соревнования и кто стал победителем, сообщает районная газета «Островские вести».

В этот раз соревнования были организованы в формате семейного праздника. В церемонии торжественного открытия с приветственной речью перед спортсменами выступили глава Островского района Дмитрий Быстров, заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов и председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова.

Представители «Движения первых» организовали для любителей зимнего вида спорта шесть игровых площадок, где все желающие могли пострелять из лука, поиграть в кольцеброс и даже порисовать на снегу жидкими красками.

Сотрудники центра культуры «Юбилейный» организовали музыкальные номера и весёлые игры. Аниматоры в костюмах Волка, Зайца и Чебурашки водили с юными спортсменами и их родителями хороводы, играли в снежки и танцевали.

В этот раз любители лыжного спорта стартовали на трёх дистанциях: пять километров, десять и 2024 метра для благотворительного забега.

На дистанции десять километров среди мужчин победу одержал Георгий Копаев. Второе место присудили Сергею Васильеву, а третье – Дмитрию Баранову. Среди женщин на этой же дистанции почётное первое место заняла островичка Анжела Федосеева. Второе место досталось Екатерине Костиной, третье – Полине Скукиной.

На дистанции пять километров среди мужчин на первом месте вручили Глебу Беляев, на втором – Владиславу Николаеву, а на третьем – Георгию Пыхтину. Среди женщин победительницей стала Анастасия Делюкина. На почётном втором месте оказалась Маргарита Белова, на третьем – Александра Ефимова.

Среди ВИП-участников заслуженное первое место было присуждено островичу Александру Пожогину, который преодолел дистанцию 2024 метра.

Также в рамках Года семьи была объявлена специальная номинация для спортивных семей. В этот раз отметили семьи с наибольшим количеством участников. Грамотой и кубком за участие наградили семью Ларионовых из Опочецкого района и Павздериных из города Острова.