​«И теплом приласкает, и морозом отдубасит»: Лаврентьев день наступил по народному календарю

09:07, 11 февраля 2024, ПАИ

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается 11 февраля, сначала подвизался в затворе в монастыре Великомученика Димитрия в Киеве у Печерского монастыря, а потом перешёл в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведён на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январём потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это чётко характеризовало погоду переменчивого февраля.

На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идёт коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметённой снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи: они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох – этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснётся.

Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.