Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​«И теплом приласкает, и морозом отдубасит»: Лаврентьев день наступил по народному календарю

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается 11 февраля, сначала подвизался в затворе в монастыре Великомученика Димитрия в Киеве у Печерского монастыря, а потом перешёл в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведён на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январём потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это чётко характеризовало погоду переменчивого февраля.

На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идёт коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметённой снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи: они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох – этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснётся.

Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2024

Анастасия Повторейко возглавила «Медицинскую палату» Псковской области
11 февраля 2024

Сбежавшего несколько дней назад из гдовского приюта аистёнка Прошу нашли живым
11 февраля 2024

О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников
11 февраля 2024

«Поезд Победы» прибыл в Псков
11 февраля 2024

Псковскому планетарию исполнилось полвека 
11 февраля 2024

​«И теплом приласкает, и морозом отдубасит»: Лаврентьев день наступил по народному календарю
10 февраля 2024

Псковский губернатор оценил премьеру «Пушкин и… Михайловское» 
10 февраля 2024

В большинстве муниципалитетов Псковской области задача внедрения дизайн-кода выполнена

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...