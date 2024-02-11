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Хоккейный матч ветеранов и матч звёзд пройдут сегодня в Ледовом дворце Пскова

Матч звёзд и матч ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце Пскова сегодня, 11 февраля, сообщили ПАИ в спортивной школе «Олимп».

Хоккейный матч ветеранов и матч звёзд пройдут сегодня в Ледовом дворце Пскова. Фото: ПАИ

Матч ветеранов начнётся в 15:15. Он посвящён памяти почётного гражданина Пскова, заслуженного строителя РФ, лауреата Государственной премии РФ Анатолия Васильева, который в течение 10 лет возглавлял футбольную и хоккейные команды города, игравшие во второй лиге.

В матче звёзд в 18:15 сыграют сборная Пскова и сборная Псковской области. Игра посвящена Дню зимних видов спорта (его отмечали 7 февраля).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на спортивные трансляции и новости есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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