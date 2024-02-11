Хоккейный матч ветеранов и матч звёзд пройдут сегодня в Ледовом дворце Пскова

11:00, 11 февраля 2024, ПАИ

Матч звёзд и матч ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце Пскова сегодня, 11 февраля, сообщили ПАИ в спортивной школе «Олимп».

Матч ветеранов начнётся в 15:15. Он посвящён памяти почётного гражданина Пскова, заслуженного строителя РФ, лауреата Государственной премии РФ Анатолия Васильева, который в течение 10 лет возглавлял футбольную и хоккейные команды города, игравшие во второй лиге.

В матче звёзд в 18:15 сыграют сборная Пскова и сборная Псковской области. Игра посвящена Дню зимних видов спорта (его отмечали 7 февраля).

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