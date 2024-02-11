Псковские шахматисты посоревнуются за поездку на всероссийские соревнования «Белая ладья»

13:04, 11 февраля 2024, ПАИ

Псковские шахматисты посоревнуются за поездку на всероссийские соревнования ​«Белая ладья». Первый этап шахматных турниров среди команд общеобразовательных организаций начнётся в Псковской области 12 февраля и продлится до 29 февраля, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Затем сборные школ посоревнуются между собой во втором этапе в рамках своих районов и городов. Турниры пройдут с 1 по 18 марта. На третьем этапе 30 и 31 марта выявят лучшие команды Псковской области. Они представят регион на всероссийских соревнованиях с 1 по 11 июня в Краснодарском крае.