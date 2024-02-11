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Общество

Сбежавшего несколько дней назад из гдовского приюта аистёнка Прошу нашли живым

Сбежавший 7 февраля из центра помощи аистам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района аистёнок Проша нашёлся и пойман. С птицей всё в порядке, сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Аист Проша. Фото Марины Сиденко

«Три дня аистёнок провёл на улице. У нас сейчас лежит снег и по ночам стоят крепкие морозы, под утро в Низовицах было минус 21. Очень тревожные мысли были о нём всё это время. Увидели его на краю деревни во дворе одного из домовладений, где Проша нашёл себе друга – фигурку искусственного аиста – и не отходил от него», – рассказала Марина Сиденко.

Выяснить, что аист не улетел далеко, удалось благодаря репостам в соцсетях и активности местных жителей. В поимке аиста-хулигана принимали участие и жительницы Низовиц Арина Кудряшова и Елена Чепусова.

Жительницы Низовиц с Прошей. Фото Марины Сиденко

«Несмотря на мороз и отсутствие корма, ловиться аистёнок не хотел никак, – добавила Марина Сиденко. – Нам очень повезло, что он не улетел восвояси и всё-таки после нескольких попыток удалось его отловить. Благодарим всех, кто проникся историей про пропавшего аиста. Запись об этом за три дня набрала свыше 14 000 просмотров, 593 человека поставили лайки, 140 раз этой записью поделились. Вместе мы сила!»

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Сбежавшего несколько дней назад из гдовского приюта аистёнка Прошу нашли живым

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