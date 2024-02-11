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Общество

В Псковском районе заменили крест на куполе галереи Крыпецкого монастыря

Специалисты продолжают ремонтно-реставрационные работы в храмах Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря в Псковском районе. Об этом пишет телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Псковском районе заменили крест на куполе галереи Крыпецкого монастыря. Фото: АНО «Возрождение»

На куполе галереи Крыпецкого монастыря заменили крест. На данный момент завершается работа над устройством медной кровли и покрытия куполов.

«На кровлю наносится специальное покрытие, которое создаёт эффект состарившейся меди», – подчеркнули в пресс-службе АНО «Возрождение».

Ранее сообщалось, что полностью завершены ремонтно-реставрационные работы в памятнике архитектуры «Пороховые погреба» Псковского кремля. Работы по созданию проекта ремонтно-реставрационных работ Пороховых погребов начались полтора года назад. Год потребовался на проведение работ. В памятнике федерального значения из архитектурного ансамбля Псковского кремля теперь есть вентиляция, свет, тепло, водопровод, канализация.

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