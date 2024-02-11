Псковскому планетарию исполнилось полвека

09:42, 11 февраля 2024, ПАИ

Сегодня, 11 февраля, Псковскому планетарию исполнилось 50 лет.

Планетарий в Пскове размещается в старинном храме XIX века. Рядом с новыми экспонатами соседствует 50-летний планетарий, прибор для демонстрации звёздного неба, который сам уже почти экспонат, но до сих пор исправно работает.

Каждый месяц в планетарии бывает около тысячи посетителей. Здесь демонстрируют более 60 авторских аудиовизуальных программ и около 40 полнокупольных фильмов, проходят встречи с космонавтами, «тротуарные» наблюдения в телескоп, астрономический фестиваль «Небо зовёт!», выставки астрофотографий и другие проекты.