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Общество

Псковскому планетарию исполнилось полвека 

Сегодня, 11 февраля, Псковскому планетарию исполнилось 50 лет.

Планетарий в Пскове размещается в старинном храме XIX века. Рядом с новыми экспонатами соседствует 50-летний планетарий, прибор для демонстрации звёздного неба, который сам уже почти экспонат, но до сих пор исправно работает.

Псковский планетарий. Фото: ПАИ

Каждый месяц в планетарии бывает около тысячи посетителей. Здесь демонстрируют более 60 авторских аудиовизуальных программ и около 40 полнокупольных фильмов, проходят встречи с космонавтами, «тротуарные» наблюдения в телескоп, астрономический фестиваль «Небо зовёт!», выставки астрофотографий и другие проекты.

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