Нескучная неделя: 10+ идей для отличного отдыха в Пскове от «ПАИ-Афиши»

11:14, 11 февраля 2024, ПАИ

Что может быть лучше отдыха? Только хороший отдых! Так что срочно откладываем в сторонку все дела и планируем релакс на следующую неделю! «ПАИ-Афиша» уже готова подсказать свеженькие идеи для классного уик-энда и рассказать о самых знаковых событиях предстоящей недели. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», спектакль «Моя безумная свадьба» или же романтическая авторская экскурсия «Он, она и Псков»: как нескучно провести День влюблённых, посоветует «ПАИ-Афиша».

«Он, она и Псков»

Что: романтическая авторская экскурсия в Псковском музее.

Где: мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Псков, Октябрьский пр-т, д. 14, кв. 74.

Когда: 17 февраля в 13:00.

Псковский музей основательно подготовился ко Дню влюблённых и 17 февраля в 13:00 ждёт посетителей на романтическую авторскую экскурсию «Он, она и Псков».

«В ходе экскурсии вы по-новому откроете для себя историю о том, как наследник древнерусского престола князь Игорь Рюрикович встретил юную псковичку Ольгу. Расскажем и о самых сокровенных чувствах императоров и князей, учёных и поэтов, военных и купцов, чья история жизни пересекалась с нашим краем. А ключевой точкой станет музей-квартира псковича Ю. Спегальского, где вы узнаете о его высокой любви к супруге Ольге Аршакуни», – рассказали организаторы.

Предварительная запись по телефону (+7 8112) 66-33-11.

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«Ничего не бойся, я с тобой»

Что: видеоверсия мюзикла, романтическая история с хитами группы «Секрет».

Где: Псковская областная филармония, Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 14 февраля в 19:00.

Зрелищный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» добрался и до Пскова! 14 февраля в 19:00 видеоверсию романтической истории, основанную на хитах легендарного бит-квартета «Секрет» в новых современных аранжировках, увидят и псковичи. События разворачиваются в Ленинграде 80-х, времени больших надежд и перемен. Мюзикл рассказывает захватывающую историю о молодых романтиках, которые постоянно оказываются перед выбором: жить по шаблону, навязанному обществом, или самим вершить свою судьбу.

«По форме – Mamma Mia!, по настроению – La La land, по жанру – идеальное драмеди, а по содержанию – на 100 % спектакль хорошего настроения! Его слагаемые – двадцать главных хитов группы «Секрет», драйв молодой труппы, фантастическая атмосфера единения артистов и зрителей, как на рок-концерте, и, конечно, бескомпромиссный хеппи-энд!» – сообщают организаторы показа.

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«Под сенью дружных муз»

Что: XXVII Февральские музейные чтения памяти С. Гейченко.

Где: музей-заповедник А. С.Пушкина «Михайловское», Псковская область, п. Пушкинские Горы, бульвар им. С. Гейченко, д. 1.

Когда: 14–15 февраля.

Стать участником представительного музейного собрания в качестве слушателя, да ещё и с правом обсуждать услышанное приглашает гостей музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». 14–15 февраля здесь начнёт работу первая научная конференция пушкинского юбилейного года, которая пройдёт в рамках традиционных Февральских музейных чтений памяти С. Гейченко «Под сенью дружных муз».

«По доброй традиции вспомним и выдающихся хранителей. Среди героев планируемых сообщений – не только «михайловский домовой» Семён Гейченко, но и, например, журналист и музейщик Марк Баринов, доброхот, который среди прочего строил со своими воспитанниками часовню во въездной аллее в Михайловское (1979) и грот в усадебном парке Михайловского (1980). Или Таисия Парыгина – первый директор Великолукского областного краеведческого музея, с дня образования которого 1 февраля нынешнего года исполнилось 105 лет», – прокомментировали в музее.

«Влюблённые в искусство»

Что: акция.

Где: Псковский музей-заповедник, Двор Постникова, Псков, ул. О. Кошевого, 2.

Когда: 14 февраля в 18:30.

Погрузиться в мир любви предлагает и Псковский музей-заповедник. 14 февраля в 18:30 в музейном комплексе «Двор Постникова» состоится традиционная акция «Влюблённые в искусство».

«Гостей мероприятия ждут четыре творческие площадки: «Чувства души», «Истории любви», «Образ любви» и «Языки любви». Особым украшением вечера станет живая музыка, которая будет исполняться в мансарде во Дворе Постникова. Также в рамках акции пройдёт розыгрыш специальных призов музея: специальные призы – сертификаты на индивидуальное экскурсионное обслуживание для двоих в музее-усадьбе М. П. Мусоргского и в Музее истории города Печоры», – отмечают организаторы.

Билеты – в кассах Двора Постникова, Псковского кремля и главного здания музея. Телефон для справок – (+7 8112) 29-22-59.

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«Иисус Христос – суперзвезда»

Что: рок-опера.

Где: Дом офицеров, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 16 февраля в 19:00.

12+

16 февраля в 19:00 на сцене Дома офицеров легендарный Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представит свою знаменитую работу – рок-оперу Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».

«Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы великой книги Нового Завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу наших дней. Без любви, без сострадания дух человеческий неизбежно деградирует, человек перестаёт быть человеком», – отметили в театре.

Продолжительность – два часа с одним антрактом.

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«Моя безумная свадьба»

Что: комедия по пьесе Михаила Зощенко.

Где: Псковская областная филармония, Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 17 февраля в 18:00.

12+

17 февраля в 18:00 в БКЗ филармонии псковского зрителя ждёт яркий костюмированный спектакль «Моя безумная свадьба», рассказанный неповторимым языком мастера советской сатиры и юмора Михаила Зощенко. Спектакль перенесёт вас в 30-е годы ХХ века, во времена НЭПа и напомнит о том, что отношение к браку должно быть серьёзным.

«Главный герой Володька Завитушкин настолько быстро сделал предложение девушке, что даже не успел запомнить внешность своей избранницы. И, разумеется, попал в довольно пикантную ситуацию. Чем всё закончится, вы узнаете, придя на этот праздник страсти, юмора, иронии и хорошего настроения», – отмечают организаторы.

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«Мальчик у Христа на ёлке»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 15 февраля в 18:00.

6+

15 февраля в 18:00 в Псковском театре кукол состоится показ спектакля «Мальчик у Христа на ёлке» по мотивам одноимённого рассказа Фёдора Михайловича Достоевского.

«Жанр произведения определяется как святочный рассказ, в котором описывается чудесное событие, способное изменить жизнь к лучшему, а присутствие маленького мальчика напоминает о младенце Иисусе. Главный герой, наблюдая за прекрасным заснеженным городом сквозь мрачное окно, встречает пренебрежение к себе. Ненужный в чужом городе, подвергающийся безразличию, он попадает к Христу на ёлку. Он обретает счастье – слышит голос мамы, радуется и смеётся», – приоткрыли содержание сюжета в театре.

Купить билеты можно в кассе театра и онлайн.

Также 17 февраля в 12:00 и 14:00 на спектакле «По щучьему велению» ребята познакомятся с Емелей и поймут, что за всё в жизни приходится платить, а чтобы чего-то добиться, нужно трудиться. О премудростях мастерства артиста-кукольника дети узнают 18 февраля в 12:00 и 14:00 на спектакле «Как стать артистом».

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«День валенок»

Что: мастер-класс по созданию сувенирной продукции из войлока.

Где: Дом ремёсел, г. Псков, ул. Некрасова, д. 8.

Когда: 16 февраля в 15:00 и 18:00.

10+

16 февраля в 15:00 и 18:00 Дом ремёсел приглашает всех желающих отметить тёплый народный праздник – день валенок и изготовить на мастер-классе «сувенирную парочку» из войлока под руководством опытного педагога, руководителя студии народной куклы «Псковитянка» Анжелики Владимировой.

«На занятии вас ждёт знакомство с техникой мокрого валяния, погружение в историю ремесла валяния на Псковской земле, а также хитрости и секретные приёмы создания настоящей качественной пары валенок, которую не придётся «подшивать к зиме». Такие милые валенки станут прекрасным подарком-сувениром, брелоком или настоящей парой обуви для любимой игрушки», – делятся организаторы мастер-класса.

Мастер-класс проходит по предварительной записи: 62-23-34.

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«Топ-топ первые шаги»

Что: концертная программа.

Где: Городской культурный центр, г. Псков, пл. Победы, 1.

Когда: 17 февраля в 14:00.

3+

Коллектив детского хореографического ансамбля «Улыбка» под руководством Ирины Денисовой ждёт друзей на отчётной программе «Топ-топ первые шаги», которая состоится в Городском культурном центре 17 февраля в 14:00.

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«Своих не бросаем»

Что: концерт рок-группы «Наши».

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 18 февраля в 15:00.

Известная рок-группа «Наши» выступит в зале Дома офицеров Пскова 18 февраля в 15:00. Концерт состоится в рамках всероссийского тура «Своих не бросаем», который проходит при поддержке общественной организации «Народный фронт». «Наши» – музыкально-патриотическая группа, основанная членом Центрального штаба «Народного фронта», ведущим Первого канала Русланом Осташко и вокалистом Игорем Тухватовым в 2021 году. Популярность у слушателей завоевали песни «Работайте, братья!», «Взвод», «Своих не бросаем», «Герои Донбасса».

«Цель тура – показать всей стране, что помощь каждого важна и нужна, а ребята на фронте это ценят и благодарят нас за поддержку в тылу», – подчеркнул Руслан Осташко, отметив, что будет рад выступить в Пскове.

Вход на концерт бесплатный, пригласительные можно получить в Доме офицеров.

«Тёплые узоры сето»

Что: выставка.

Где: Музей-усадьба народа сето, дер. Сигово.

Когда: с 10:00 до 17:00 (понедельник – выходной).

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово приглашает гостей на выставку «Тёплые узоры сето». Здесь представлены варежки второй половины ХХ века из коллекции музея-заповедника «Изборск», из частной коллекции Татьяны Огаревой, а также другие вязаные изделия – чулки, тапочки, платки.

«Вязание узорчатых варежек – kinda – одна из замечательных старинных традиций коренного малочисленного народа сето. Кстати, до XVII века вязание было исключительно мужским занятием. Каждый рисунок имеет тут особое символическое значение. Например, красные ромбики, означающие ягоды рябины, символизируют оберег жилища. Существует узор «рублики», означающий царские рубли. Считалось, что этот узор приносит людям богатство», – отметили в музее, пригласив всех желающих побывать в деревне Сигово и подробнее узнать о варежках и других элементах сетоского национального костюма.

«Фламенко»

Что: музыкально-поэтический вечер.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 14 и 15 февраля в 19:00.

12+

Псковский драматический театр традиционно предлагает широкий спектр спектаклей на самые разнообразные тематикы и вкусы. Но учтите, билеты раскупают буквально как горячие пирожки. Сегодня подробнее остановимся на премьере музыкально-поэтического вечера «Фламенко», автор идеи – Иван Фёдоров. Стоит ли даже говорить, что эта музыка, требующая от исполнителя предельной эмоциональной и физической отдачи, обнажает душу.

«Музыканты нашего театра берутся открыть для зрителей глубину этого жанра в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии», – отметили в театре.

Конечно, зритель вновь ждёт встречи с героями бытовой комедии, превратившейся в криминальную драму, «Мой не мой» (18+). Спектакль пройдёт 13 февраля в 19:00.

14 и 16 февраля в 19:00 на спектакле по драме А. Чехова «Ионыч» (12+) в постановке Василия Сенина зритель задумается о том, «как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту».

15 февраля в 19:00 «филологическая комедия» Айрата Абушахманова «Пленные духи» (16+) выведет на сцену гениев Серебряного века.

Особой популярностью у зрителя пользуется и спектакль-кабаре в постановке «Постой паровоз! Вторая ходка» (18+), погружающий в атмосферу российского тюремного романса песнями известных авторов, ушедших в народ, лирикой Высоцкого, поэзией Пастернака и Заболоцкого и хитами Михаила Круга. На предстоящей неделе спектакли состоятся 16 и 18 февраля в 19:00. Билетов, естественно, уже нет.

17 и 18 февраля в 11:00 интерактивный спектакль А. Ловянникова для самых маленьких «Год Жирафа» (0+) расскажет юным зрителям, как устроен мир.

17 февраля в 17:00 на спектакле Михаила Заеца «Жанна» (18+) зритель погрузится не в мелодраму и не в историю женского одиночества, а познакомится с женщиной, привыкшей считать себя победительницей.

На спектакле-концерте Ирины Евдокимовой «Гимн любви» (12+), который состоится 17 февраля в 19:00, прозвучат знаменитые русские и цыганские романсы, песни Александра Вертинского, Вадима Козина, Бориса Прозоровского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, песни из фильмов, французский шансон, танго, джаз.

С героями красивой романтической фантазии по произведению А. Пушкина «Метель» (12+) в постановке Алессандры Джунтини зритель встретится 18 февраля в 17:00.

А 18 февраля в 19:00 псковичей и гостей города ждёт монодетектив Ирины Евдокимовой по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» (16+) – расследование в стихах, оперных ариях и балетных па.

Чтобы проверить, куда ещё вы можете успеть приобрести заветный билетик, переходите по ссылке drampush.ru/afisha. Здесь вы сможете проверить наличие мест на наиболее полюбившиеся вам спектакли, да ещё и с прицелом на участие в них понравившегося вам ведущего актёра. Не отчаивайтесь, если на ближайшей неделе уже нет мест. Значит, самое время продумать свой отдых на перспективу. Удачи!

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«Киноквиз ко Дню влюблённых»

Что: викторина для поклонников фильмов и сериалов.

Где: креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1б.

Когда: 14 февраля в 19:00 и 18 февраля в 16:00.

В День всех влюблённых креативное пространство «Лофт» предлагает альтернативу банальным посиделкам и приглашает принять участие в киноквизе.

«Будьте оригинальными, берите своих любимых и усаживайтесь за игровой стол. Мы прокатимся по разнообразным фильмам о любви и верности. Прочие жанры, к слову, тоже не станем списывать со счетов. Добрая атмосфера, прекрасная компания, подарки и игровой азарт будут обеспечены», – отмечают организаторы.

Для участия нужно зарегистрировать команду и прийти в «Лофт». Регистрация уже открыта. Сделать это можно по ссылке.

Также 18 февраля в 11:00 в «Лофте» вас ждут на мастер-класс по живописи. Здесь убеждены, что за пару часов, каждый способен создать свою уникальную картину.

«Опыт не имеет значения. Наш преподаватель поможет со всем справиться. Картина получится у каждого. Выбрать сюжет можно здесь или прийти со своей идеей. Обязательно сообщи, что ты планируешь рисовать, Виктории Павловой», – обещают организаторы.

Купить билет (или заранее – в «Лофте»).

«Любовь – это...»

Что: спектакль-размышление.

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 14 февраля в 18:30.

6+

14 февраля в 18:30 в Доме офицеров заслуженный коллектив театра танца «Русские узоры» представит новую танцевальную программу – спектакль-размышление «Любовь – это...».

«Это новый спектакль о самом прекрасном чувстве в жизни каждого человека в разных танцевальных стилях. Зрители увидят настоящий хореографический микс! Один номер сменяет другой: джаз, модерн, вог, контемп!» – отмечают организаторы.

Также в концерте примут участие творческие коллективы Дома офицеров и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Кроме того, 17 февраля в 12:00 и 15:00 на сцене Дома офицеров на эстрадно-цирковом шоу ростовых кукол «Барбоскины цирк» юных зрителей ждут цирковые номера, огромные пневмороботы, спецэффекты, лазерная анимация и иллюзионные трюки шоу «Барбоскины цирк».

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«Город и горожане»

Что: выставка графики.

Где: музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Псковская область, Плюсский район, Любенск – Вечаша.

Когда: с 6 февраля, музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00.

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает псковичей и гостей региона посетить выставку «Город и горожане», подготовленную музеем «Исаакиевский собор». В экспозиции представлены работы художников, гравёров, литографов, прославивших красоту Санкт-Петербурга.

«Желаете оказаться в Петербурге XIX века? Вечаша приглашает! На выставке графики вы увидите узнаваемый в своей строгости и вместе с тем лирический образ Петербурга, с которым было связано 42 года жизни и творчества великого композитора Н. А. Римского-Корсакова», – отметили в музее.

«Служить России словом и душой…»

Что: выставка.

Где: музей-заповедник «Изборск», усадьба купца Белянина, г. Изборск, ул. Печорская, 39.

Когда: до 21 апреля, музей работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00.

Сразу две выставки, посвящённые дипломатической службе России, ждут посетителей в музее-заповеднике «Изборск». Выставочный проект «Служить России словом и душой…» подготовлен к 200-летию с начала дипломатической службы русского поэта-патриота Фёдора Тютчева музеем-заповедником Ф. И. Тютчева «Овстуг». На выставке представлены портреты Ф. И. Тютчева, его окружения, деятелей внешнеполитического ведомства Российской империи XIX века. Также посетители смогут увидеть копии автографов поэтических произведений Ф. И. Тютчева, публикации на политические темы и гравюры с видами Санкт-Петербурга, Мюнхена и Турина, где приходилось служить поэту.

Выставочный проект представительства МИД России в Пскове «История российской дипломатической службы» представляет копии документов и материалов архивов МИД России, освещающих судьбоносные моменты истории внешнеполитического ведомства России.

«Среди экспонатов – распорядительные акты о создании территориального органа Министерства иностранных дел в Пскове и расписка великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которую он сделал во время службы во внешнеполитическом ведомстве», – сообщили в музее.

Экспозиции можно посетить по адресу ул. Печорская, 39 в усадьбе купца Белянина со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Выставка продолжит работу до 21 апреля.

«Звериный рейс»

Что: мультфильм, приключения, комедия.

Где: кинотеатр «Silver Cinema Псков», дер. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23.

Когда: с 8 февраля.

6+

На грядущей неделе любителей анимации ждёт премьера нового анимационного фильма для всей семьи «Звериный рейс» (Бразилия, Индия, 2024, 6+). По сюжету два мышонка-музыканта Винни и Том накануне всемирного потопа оказываются в доме Ноя, голос которому подарил актёр и телеведущий Леонид Якубович.

Также в прокат выходит приключенческий боевик французского режиссёра Мартена Бурбулона «Три мушкетёра: Миледи» (Франция, Германия, Испания, Бельгия, 2023, 12+), в котором снова собрался звёздный актёрский ансамбль: Ева Грин, Ромен Дюрис, Венсан Кассель и другие.

Для любителей хоррора тоже есть новости. В фильме ужасов «Астрал: Ритуал Малум» (США, 2023, 18+) режиссёр Энтоди ДиБлази, давний приверженец киномистики, в полной мере демонстрирует мастерство сочетания неумолимого атмосферного ужаса и напряжённых реально пугающих сцен.

Билеты по ссылке

Хотите сообщить о предстоящем культурном мероприятии, чтобы о нём рассказала «Афиша»? Звоните по телефону (8 8112) 50-04-05 в проект «ПАИ Афиша».

#АфишаПАИ #АфишаПсков