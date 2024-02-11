Противоаварийные и консервационные работы проведут в храме Святых Косьмы и Дамиана в Гдовском районе

12:07, 11 февраля 2024, ПАИ

Храм Святых Косьмы и Дамиана в деревне Гвозднo Гдовского района, построенный в начале XX века в неорусском стиле, получил финансирование на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Средства предоставлены в рамках реализации государственного плана сохранения объектов культурного наследия России.

Министерство культуры РФ утвердило выделение более 9,5 млн рублей на проведение необходимых противоаварийных, консервационных и реставрационных работ для сохранения исторического памятника. В планах завершение всех подготовительных процессов и начало практических работ уже летом 2024 года.