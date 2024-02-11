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Противоаварийные и консервационные работы проведут в храме Святых Косьмы и Дамиана в Гдовском районе

Храм Святых Косьмы и Дамиана в деревне Гвозднo Гдовского района, построенный в начале XX века в неорусском стиле, получил финансирование на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото: pskov-eparhia.ru

Средства предоставлены в рамках реализации государственного плана сохранения объектов культурного наследия России.

Министерство культуры РФ утвердило выделение более 9,5 млн рублей на проведение необходимых противоаварийных, консервационных и реставрационных работ для сохранения исторического памятника. В планах завершение всех подготовительных процессов и начало практических работ уже летом 2024 года.

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