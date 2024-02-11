Выпускники центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу

15:46, 11 февраля 2024, ПАИ

Группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Будущие полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Новоиспеченных сотрудников к присяге привел начальник Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Харитонов.

Собравшимся в музее истории УМВД юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, ответственно подходить к службе, развиваться в профессии.

От регионального УМВД выступил заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник полиции Александр Збарашевский. Он пожелал виновникам торжества добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

С напутственным словом к полицейским обратился председатель Совета ветеранов ОВД Псковской области полковник милиции в отставке Николай Северинюк, который подчеркнул, что главное для молодого сотрудника - как можно быстрее перенять опыт коллег.

Теперь эти молодые полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.