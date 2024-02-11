Волонтёрский студенческий десант из Санкт-Петербурга высадился в Островском районе

13:47, 11 февраля 2024, ПАИ

Студенты-волонтёры отряда «Медный всадник» из Санкт-Петербурга посетили Островский район, сообщает газета «Островские вести».

В этом году на волонтёрскую практику приезжала делегация из 24 человек. В средней школе № 3 ребята провели несколько открытых уроков на разные просветительские темы, творческие мастер-классы, игры и беседы. В Палкино волонтёры показали театральную постановку «Простоквашино».

В Островском районе по заранее оставленным заявкам волонтёры побывали у пенсионеров, ветеранов, инвалидов и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы оказать помощь по хозяйству.