Псковичка Наталья Спиридонова победила в первенстве России по прыжкам в высоту

13:15, 11 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей первенства России по прыжкам в высоту, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

1,89 м Наталья взяла с первой попытки, в отличие от петербурженки Марии Качановой, поэтому перед планкой 1,91 м псковичка имела преимущество.

В итоге Качанова не смогла взять планку 1,91 м, поэтому Наталья Спиридонова стала бы чемпионом и без преодоления этой планки, но тем не менее и эту высоту псковская спортсменка осилила.