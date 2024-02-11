Псковичка Наталья Спиридонова победила в первенстве России по прыжкам в высоту
Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей первенства России по прыжкам в высоту, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».
1,89 м Наталья взяла с первой попытки, в отличие от петербурженки Марии Качановой, поэтому перед планкой 1,91 м псковичка имела преимущество.
В итоге Качанова не смогла взять планку 1,91 м, поэтому Наталья Спиридонова стала бы чемпионом и без преодоления этой планки, но тем не менее и эту высоту псковская спортсменка осилила.
Комментарии: 0 Обсудить >>>