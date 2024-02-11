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«Я потрясена»: псковичи поделились впечатлениями после экскурсии по «Поезду Победы»

Псковичи поделились впечатлениями после экскурсии по «Поезду Победы», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. Состав прибыл в Псков сегодня и пробудет на станции до 13 февраля включительно.

Фото: ПАИ

Для знакомства с иммерсивной инсталляцией с самого утра группы идут одна за другой. Это и учащиеся псковских школ, и представители общественных организаций, в том числе регионального отделения фонда «Защитники Отечества», и простые псковичи, которые приходят целыми семьями. В числе посетителей передвижного музея псковские ветераны, блокадники, дети войны.

Для Натальи Саркисян экспозиция «Поезда Победа» – личная история. Её дедушка и бабушка работали в таком же передвижном военном госпитале, о котором рассказывает один из вагонов. По составу она прошла вместе с внуками. У обоих отцы военные и служат, в том числе и в зоне специальной военной операции.

«Это очень важный и нужный проект. Хочется, чтобы внуки это не забыли и знали, какой ценой, какими усилиями далась нам Победа. Мы ждали поезда, чтобы записаться и прийти сюда. Во время экскурсии я очень переживала. Всё так страшно и глубоко», – поделилась Наталья Саркисян.

Псковичка Елена Лебеда уверена, что побывать в этом поезде должен каждый: «Я потрясена. Просто рыдала, настолько всё это было реалистично. Мы просто окунулись в прошлое, прочувствовали боль и страдание, которые пережил наш народ. Я под большим впечатлением. Фигуры так живо передают эмоции и страдания людей».

Иммерсивная экспозиция позволяет посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах военного времени и встретить долгожданную Победу. В этом году жители региона могут увидеть обновлённый состав, который прошёл реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о военных трибуналах над нацистами.

Фоторепортаж из «Поезда Победы» смотрите здесь.

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