«Поезд Победы» прибыл в Псков

10:14, 11 февраля 2024, ПАИ

Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Псков 11 февраля, передаёт корреспондент ПАИ. Побывать на экскурсии в музеефицированном составе псковичи могут с 11 по 13 февраля с 10:45 до 19:00.

Посетить экспозицию может бесплатно любой желающий старше 12 лет. Регистрация доступна здесь.

Выставка в поезде воссоздает историческую реальность с помощью дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения. Передвижной музей рассказывает обо всех ключевых битвах Великой Отечественной войны – за Москву, о Сталинградской и Курской, об освобождении Европы и Берлина.

В состав включены новые вагоны-экспозиции – это повествование о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском трибуналах. Везде использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Их скульптуры сделаны по фотографиям.

В одном из новых вагонов воссоздана обстановка биолаборатории военной Японии, где проводились жестокие эксперименты над людьми.

Ранее состав побывал в Порхове и Дно.