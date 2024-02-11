«Поезд Победы» прибыл в Псков
Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Псков 11 февраля, передаёт корреспондент ПАИ. Побывать на экскурсии в музеефицированном составе псковичи могут с 11 по 13 февраля с 10:45 до 19:00.
Посетить экспозицию может бесплатно любой желающий старше 12 лет. Регистрация доступна здесь.
Выставка в поезде воссоздает историческую реальность с помощью дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения. Передвижной музей рассказывает обо всех ключевых битвах Великой Отечественной войны – за Москву, о Сталинградской и Курской, об освобождении Европы и Берлина.
В состав включены новые вагоны-экспозиции – это повествование о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском трибуналах. Везде использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Их скульптуры сделаны по фотографиям.
В одном из новых вагонов воссоздана обстановка биолаборатории военной Японии, где проводились жестокие эксперименты над людьми.
Ранее состав побывал в Порхове и Дно.
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