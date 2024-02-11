В Псков приехал «Гарри Поттер» на турецком и китайский путеводитель по Лондону

14:17, 11 февраля 2024, ПАИ

В библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове в понедельник откроется выставка изданий из почётного списка Международного совета по детской книге (IBBY). Это 52 книги из фондов Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина, сообщили ПАИ в библиотеке.

Они были отобраны экспертами IBBY как лучшие детские книги последних лет в трёх категориях: «Лучший автор», «Лучший иллюстратор» и «Лучший переводчик». Этот почётный список эксперты IBBY составляют каждые два года, и на его основании страны – члены Международного совета по детской книге формируют коллекции, одна из которых хранится в России и теперь частично доступна псковичам для ознакомления.

Выездная выставка «Навстречу ветру» в библиотеке – центре детского чтения интересна прежде всего тем, что на ней представлены самые популярные в мире детские книги на языке оригинала и в переводах. В их числе всем известные произведения детской литературы не только на русском языке (из собрания библиотеки на улице Розы Люксембург), но и их редчайшие аналоги на языках других стран мира.

Книги эти действительно настолько популярны у читателей, что сотрудники библиотеки – центра детского чтения не для всех иностранных изданий смогли подобрать русские аналоги из своего библиотечного фонда, потому что они всё время на руках у читателей и за ними нередко выстраивается очередь.

Например, на этой выставке представлена первая книга о Гарри Поттере на турецком языке, а её русский аналог на библиотечной полке не залёживается, поэтому в экспозиции его нет.

Желающие почитать «Гарри Поттера» на турецком языке в Пскове уже нашлись. Один из постоянных посетителей библиотеки – центра детского чтения на улице Розы Люксембург оказался наполовину турком. Он рассказал, что мечтает к своему совершеннолетию выучить турецкий язык и поэтому очень заинтересовался книгой Джоан Роулинг на языке своих предков по отцовской линии.

Судя по этой выставке, многие российские издания иностранных детских книг являются их точными копиями, но некоторые книги на языке оригиналов намного отличаются от российских переводов даже своим объёмом. Например, подлинный «Дивергент» американской писательницы Роники Рот чуть ли не в два раза толще, чем его российский аналог.

Лучшие в мире детские книги на испанском языке на этой выставке представлены сразу на двух диалектах. Также там можно полистать детскую книгу, изданную в Объединённых Арабских Эмиратах, которую надо читать справа налево.

Тем, кто интересуется иероглифами, будет интересна детская книжка про Лондон на китайском языке. Кстати, преподаватели китайского языка из ПсковГУ теперь планируют провести для своих студентов выездное занятие в библиотеке – центре детского чтения, чтобы познакомить их с этим уникальным изданием поближе.

Псковские библиотекари рассчитывают, что выставка привлечёт учащихся Псковского колледжа искусств и студентов дизайнерского отделения ПсковГУ, так как здесь представлены в том числе произведения лучших в мире современных детских иллюстраторов.

Для всеобщего обозрения выставка «Навстречу ветру» в библиотеке на улице Розы Люксембург откроется днём 12 февраля и будет работать ежедневно, кроме субботы, до 30 апреля. Сотрудники Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотекой имени А. С. Пушкина, кроме того, приедут в Псков, чтобы провести для читателей библиотеки – центра детского чтения специальное мероприятие, посвящённое этой книжной коллекции.