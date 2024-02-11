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Профориентационная встреча прошла для псковских школьников из психолого-педагогических классов 

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ПсковГУ Наталья Теренина рассказала ученикам психолого-педагогических классов Пскова об изменениях в приёмной кампании в ближайшие годы, особенностях получения целевой квоты и перспективах обучения на педагогических направлениях подготовки. Встречи прошли на площадках псковских школ № 12, № 24 и № 47, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Фото регионального комитета по образованию

По словам Натальи Терениной, педагогическое направление является одним из самых востребованных и сегодня «не следует воспринимать эту профессию как узкопрофильную».

«Вы можете создать собственную онлайн или оффлайн-школу, вы можете быть педагогами дополнительного образования. Обучение на педагогических направлениях подготовки дает широчайшие возможности для самореализации», – отметила Теренина.

Нововведением 2024 года является изменение правил поступления по целевой квоте. Начиная с этого года заказчиков (работодателей) и абитуриентов объединит единая платформа «Работа в России», что расширит список учреждений, с которыми можно заключить целевой договор. Любой абитуриент, подходящий под критерии заказчика, сможет подать электронную заявку через портал госуслуг одновременно с заявлением о приеме.

В Псковской области действуют меры поддержки для поступивших на педагогические направления подготовки по целевой квоте. Дополнительно к вузовской стипендии студентам, не имеющим академической задолженности, положена региональная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, дополнительные выплаты может назначить заказчик обучения.

Для формирования педагогического кадрового резерва в настоящее время Минпросвещения России, Академия Минпросвещения России, педагогические вузы и субъекты Российской Федерации ведут активную работу по созданию и развитию профильных психолого-педагогических классов. Организатором проекта по созданию психолого-педагогических классов в Псковской области является региональный комитет по образованию, оператором – ПОИПКРО.

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