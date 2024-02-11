О чём бы писал Пушкин в 2024 году, предположили псковичи – участники встречи в штабе общественной поддержки

15:03, 11 февраля 2024, ПАИ

В день памяти поэта, 10 февраля, псковичи собрались в штабе общественной поддержки Псковской области, чтобы поговорить о творчестве поэта, обсудить, как слово Пушкина продолжает жить, а также прочитать стихи. Об этом ПАИ сообщили в штабе.

На встречу пришли писатели и поэты Пскова, их молодые коллеги, филологи, преподаватели университета и колледжа культуры, благотворители, художники, а также школьники и студенты со своими преподавателями.

На протяжении двух часов гости штаба дискутировали о том, нужно ли продолжать классические традиции стихосложения или надо взрывать рифмы, отметили современность произведений Пушкина, предполагали, о чём мог бы писать Пушкин сегодня, и размышляли о том, что именно в Псковской области находился поэт в сложные времена душевных поисков.