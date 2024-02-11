В российских университетах появятся детские комнаты

15:16, 11 февраля 2024, ПАИ

В российских университетах появятся детские комнаты. Об этой инициативе замглавы Минобрнауки Ольга Петрова сообщила на выставке «Россия», пишет РИА Новости.

Цель проекта – помощь молодым мамам, чтобы они могли заботиться о ребёнке без отрыва от учёбы или преподавания в вузе. «Сейчас мы активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах. Это нужно, причём нужно и студенткам, и молодым преподавателям, чтобы ребёнку было спокойно», – уверена Петрова.

По словам Петровой, в этом году должны появиться и другие меры поддержки, а министерство будет и дальше создавать «комфортную экосистему для женщин». «Это позволяет девушкам на время отвлечься от семейных забот, переключив внимание на обучение, научные изыскания, на профессиональный трек своей жизни», – заключила Петрова.