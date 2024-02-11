Комету Цзыцзиньшань сфотографировал псковский астроном-любитель

17:09, 11 февраля 2024, ПАИ

Комету Цзыцзиньшань (62Р Цзыцзиньшань 1) сфотографировал псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. В одном кадре с кометой также галактики NGC 4596 и NGC 4608 в созвездии Девы. Свой снимок он разместил в групее «ПстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Комета Цзыцзиньшань 1 (62P/Tsuchinshan) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера. 1 января 1965 года её открыли китайские астрономы в обсерватории Цзыцзиньшань («Пурпурная гора»). Тогда комета находилась в созвездии Близнецов и имела яркость 15,0 m.

Объявление об открытии кометы было задержано на несколько недель, поэтому подтвердить факт обнаружения новой кометы удалось лишь 9 февраля 1965 года, её обнаружил на своих фотопластинках астроном Паломарской обсерватории (Калифорния, США) Филип Верон.

В феврале-марте 2024 года её можно наблюдать в тёмное время суток в биноколь или небольшой телескоп.