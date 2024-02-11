Около 200 спортсменов участвуют в соревнованиях «Кубок Псковской области по спортивному туризму»
Соревнования «Кубок Псковской области по спортивному туризму» проходят в деревне Соловьи Псковского района сегодня, 11 февраля. Об этом пишет газета «Плюсский край».
В соревнованиях принимает участие около 200 спортсменов из Плюсского, Бежаницкого, Себежского, Псковского районов, Пскова, Великих Лук и Смоленской области.
Кубок проводится для спортсменов в трёх классах. Возрастные рамки соревнований начинаются с восьми лет. Самому старшему участнику 22 года.
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