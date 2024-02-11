Около 200 спортсменов участвуют в соревнованиях «Кубок Псковской области по спортивному туризму»

18:32, 11 февраля 2024, ПАИ

Соревнования «Кубок Псковской области по спортивному туризму» проходят в деревне Соловьи Псковского района сегодня, 11 февраля. Об этом пишет газета «Плюсский край».

В соревнованиях принимает участие около 200 спортсменов из Плюсского, Бежаницкого, Себежского, Псковского районов, Пскова, Великих Лук и Смоленской области.

Кубок проводится для спортсменов в трёх классах. Возрастные рамки соревнований начинаются с восьми лет. Самому старшему участнику 22 года.