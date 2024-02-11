Стали известны победители чемпионата Псковской области по таврелям в Великих Луках

18:44, 11 февраля 2024, ПАИ

В Великих Луках состоялся открытый чемпионат Псковской области по таврелям – 2024. Об этом сообщает региональная Федерация таврелей.

Данный турнир стал первым официальным мероприятием областного календаря, утверждённого комитетом по спорту Псковской области. Турнир также стал этапом официальных соревнований Федерации таврелей России, и все участники боролись дополнительно за очки кубкового зачёта.

На открытии турнира присутствовал президент Федерации таврелей России Юрий Долженков, который не только пожелал участникам красивых партий и творческих достижений, но и привёз фирменные подарки и призы для участников.

В соревнованиях сразились 23 спортсмена из Великих Лук, Пскова, Великолукского и Псковского районов, Красногорска (Московская область). Разброс возрастных категорий составил от восьми до 67 лет. Было сыграно девять туров с контролем 10 + 5. Обязанности главного судьи выполнял чемпион России по таврелям 2023 года Валентин Власов.

Чемпионом Псковской области стал Илья Малашкин, в активе которого восемь очков из девяти. Серебро досталось Кириллу Титову, который показал такой же результат, но уступил по дополнительным показателям. Третье место занял Павел Васильев, одержавший шесть побед.

В женском зачёте первенствовала Ася Якорева с результатом шесть очков из девяти. На втором месте Кристина Якорева, у которой на пол-очка меньше. Бронзовым призёром стала Екатерина Арламова, набрав 4,5 очка.