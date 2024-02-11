Псковичка лишилась более миллиона рублей из-за мошенников

19:13, 11 февраля 2024, ПАИ

Злоумышленники ввели жительницу Псковской области в заблуждение и завладели ее сбережениями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что пожилой псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил собеседнице, что необходимо перечислить сбережения на «безопасный счет». Горожанка поддалась на эту уловку и перевела более миллиона рублей. Ситуация произошла в период с 5 по 6 февраля текущего года.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.