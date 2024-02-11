Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка лишилась более миллиона рублей из-за мошенников

Злоумышленники ввели жительницу Псковской области в заблуждение и завладели ее сбережениями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что пожилой псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил собеседнице, что необходимо перечислить сбережения на «безопасный счет». Горожанка поддалась на эту уловку и перевела более миллиона рублей. Ситуация произошла в период с 5 по 6 февраля текущего года.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2024

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока мучеников в Печорах
11 февраля 2024

10-й традиционный молодёжный Сретенский бал проходит в Печорах
11 февраля 2024

Мокрый снег, дождь и небольшая оттепель ожидаются в Псковской области 12 февраля
11 февраля 2024

Михаил Ведерников пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы»
11 февраля 2024

Профориентационная встреча прошла для псковских школьников из психолого-педагогических классов 
11 февраля 2024

Комету Цзыцзиньшань сфотографировал псковский астроном-любитель
11 февраля 2024

Выпускники центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу
11 февраля 2024

О чём бы писал Пушкин в 2024 году, предположили псковичи – участники встречи в штабе общественной поддержки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...